"Клуб редакторов": Мы знаем, чего на самом деле хотят от Беларуси американцы

"Мы знаем, чего на самом деле хотят от Беларуси американцы, и не поддадимся ни на какие провокации" - дискуссия на эту тему прозвучала в программе "Клуб редакторов" на "Беларусь 1". По мнению экспертов и гостей программы, западные страны не могут спать спокойно, зная, что рядом есть такая мирная и процветающая страна, как Беларусь. Да и свободы слова в Старом Свете давно уже нет.

Григорий Азаренок, журналист СТВ:

"По поводу европейской свободы слова… Я это наблюдал лично в исполнении западных послов и послиц, которые здесь иногда пасутся во всяких разных непонятных местах: то на суды фоткаться придут, то в Куропаты зачем-то. Не знают ни одного поэта, кого там расстреляли, ни одно имя назвать не могут, ни одной строчки стиха, но они идут и скорбят с таким видом, как будто их там расстреляли, извините. Подходим мы, журналисты - Люда Гладкая, Ксения Лебедева, - их колбасит, их корежит, из них реально бесы выходят. Они начинают выкручивать руки, они кусаться начинают. Вот, давайте поговорим. Дальше, мы знаем, они приходят к себе в офисы и пишут в Брюссель жалобы, что их тут доконали журналисты: "Пришлите нам новые гроши". Они же здесь получают как за горячую точку, как будто это какой-то Сомали, там гражданская война идет, за то, что их тут третируют, извините, журналисты, пропагандисты и так далее. Это потрясающие люди. Потом идут в "Березку", кушают вкусно и так далее".

Что на самом деле скрывается за словами западных политиков о свободе слова и демократии? Что нам дало понять о Беларуси масштабное социсследование? И YouTube: блокировать нельзя оставить - ищем запятую в "Клубе редакторов" вместе. Полный выпуск смотрите на нашем сайте news.by, а также на портале videobel.by.