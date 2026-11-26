Резонансное интервью Александра Лукашенко французскому изданию Le Point продолжают обсуждать эксперты. По их оценке, Президент Беларуси готов содействовать урегулированию украинского конфликта и выступить гарантом безопасности.

"Я абсолютно согласен с Александром Григорьевичем, что без Европы невозможно договориться о мире. Во-первых, Трамп показал, что он не хочет или не может применить все меры воздействия на киевский режим, чтобы добиться мира от них. Он может это сделать, ведь обладает всеми возможностями свергать режимы. Сейчас финансирование практически полностью осуществляется Западной Европой. Значит, она имеет карт-бланш у себя на то, что могла бы заставить киевский режим пойти на компромисс. Если она это захочет делать, то, конечно, Западная Европа может так сделать. Тогда она будет являться абсолютно естественным участником переговоров", - отметил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.