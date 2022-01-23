Азаров: Беларуси надо быть готовой к провокациям киевского режима

Конфликт Украины с Россией навязан Западом, который хочет и Беларусь втянуть в эти разборки, чтобы расшатать режим. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает БелТА.

Политик уверен, что Украине конфликт с Россией абсолютно не нужен. Но сейчас Запад задействует механизмы раздувания конфликта - отсюда и визиты в Украину представителей США, Германии и т.д. "Но все идет к одному. Пошел процесс активной милитаризации Украины, использования инфраструктуры страны - размещение на ее базе своих систем вооружения. Строятся две точки базирования военного флота - в Очакове и Азове. Заключается ряд соглашений о перевооружении армии киевского режима и т.д."

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Когда Россия, по его словам, сделала шаг на опережение и потребовала гарантий безопасности, ее "в переговорах представили агрессором".

"Запад, потеряв возможность в Беларуси сменить режим, теперь думает расшатать ситуацию в этой республике другими путями. Путями военного конфликта. Поэтому Беларуси надо быть готовой к тому, что киевский режим начнет под руководством Запада такие же точно провокации, которые осуществляются против России сейчас", - уверен Николай Азаров.