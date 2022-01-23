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Азаров: Беларуси надо быть готовой к провокациям киевского режима
Конфликт Украины с Россией навязан Западом, который хочет и Беларусь втянуть в эти разборки, чтобы расшатать режим. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает БелТА.
Политик уверен, что Украине конфликт с Россией абсолютно не нужен. Но сейчас Запад задействует механизмы раздувания конфликта - отсюда и визиты в Украину представителей США, Германии и т.д. "Но все идет к одному. Пошел процесс активной милитаризации Украины, использования инфраструктуры страны - размещение на ее базе своих систем вооружения. Строятся две точки базирования военного флота - в Очакове и Азове. Заключается ряд соглашений о перевооружении армии киевского режима и т.д."
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Когда Россия, по его словам, сделала шаг на опережение и потребовала гарантий безопасности, ее "в переговорах представили агрессором".
"Запад, потеряв возможность в Беларуси сменить режим, теперь думает расшатать ситуацию в этой республике другими путями. Путями военного конфликта. Поэтому Беларуси надо быть готовой к тому, что киевский режим начнет под руководством Запада такие же точно провокации, которые осуществляются против России сейчас", - уверен Николай Азаров.
Также он считает, что слишком мягкая мера пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко, который вернулся в страну, где обвиняется в государственной измене, тоже продиктована указкой Запада. "У нас управляемый суд. Если бы судье сказали посадить Порошенко в тюрьму, он бы вынес это решение. Тюрьма - это единственная мера пресечения по обвинению в государственной измене, поддержке терроризма. Там нет каких-то домашних арестов, ничего такого. Но сказали западные хозяева: не надо так поступать с Порошенко. И поэтому вынесли вообще смехотворное - личное обязательство приходить на допросы, сдать паспорт. У него, я думаю, этих паспортов - штук десять. То есть все это дело как было с самого начала фарсовое, так фарсовым и останется", - считает бывший премьер-министр Украины.
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