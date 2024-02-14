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Азаров рассказал, окажет ли интервью Путина влияние на Байдена и Шольца
Окажет ли интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону влияние на поддержку Украины со стороны западного общества и политического руководства, в программе "Тренды" спросили у экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.
На Байдена это никак не повлияет, Шольц отреагировал в своем обычном ключе, считает политик. Он напомнил, что когда канцлеру Германии сказали о геноциде русских людей на Донбассе, Шольц ответил - это смешно. "Для Шольца это смешно! - возмутился Николай Азаров. - Примерно в таком же духе он ответил на вопрос о значении интервью Путина. Конечно, реакция ведущих западных держав, которые осуществляли государственный переворот, помогали все эти 10 лет вооружать Украину, выстраивать нацистский режим, будет негативная".
Смотрите все интервью в программе "Тренды" ЗДЕСЬ
Что же касается общественной поддержки, то более 170 млн просмотров этого интервью в американских социальных сетях показывает огромный интерес простых людей, которые мало себе представляли суть этого конфликта, мало знают об истоках этого конфликта, отметил Николай Азаров. Поэтому в какой-то степени на общественное мнение это повлияет.
Как-то это повлияет на Байдена? Да никак не повлияет. У него есть своя программа действий, своя парадигма понятий, и он в этой парадигме действует. Что же касается других политических деятелей, оппозиционных Байденам, Шольцам, Сунакам и прочим, то, скорее всего, они получили аргументы для того, чтобы работать на восстановление мира.
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