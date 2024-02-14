Азаров рассказал, окажет ли интервью Путина влияние на Байдена и Шольца

Как-то это повлияет на Байдена? Да никак не повлияет. У него есть своя программа действий, своя парадигма понятий, и он в этой парадигме действует. Что же касается других политических деятелей, оппозиционных Байденам, Шольцам, Сунакам и прочим, то, скорее всего, они получили аргументы для того, чтобы работать на восстановление мира.

Николай Азаров