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Аж щепки летят - белорусские журналисты готовятся ко второму чемпионату по колке дров

Не пером, так топором. Журналисты готовятся ко второму чемпионату по колке дров.

В воскресенье, 29 октября, на берегу водохранилища Вяча соберутся команды более чем из 35 СМИ. Они будут колоть, пилить, забивать, но не на работу, а гвозди, а также разжигать костер и жечь глаголом.

Приходи, приезжай и поддержи журналистов! Зрителям также будет очень интересно, горячо и вкусно!

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