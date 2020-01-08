Ажиотаж на столичном мобильном катке

Сейчас в погоду без снега и морозов каток у минского Дворца спорта для горожан - лучший вариант зимних активных развлечений. В этом году ледовое покрытие под шатром работает с десяти утра до одиннадцати вечера. Здесь можно взять напрокат коньки, с комфортом переодеться, а также подкрепиться на фудкорте. В аренду можно взять и "пингвинов" - специальные приспособления для тех, кто стоит на льду впервые.



А по субботам на мобильном катке проводят дискошоу. С восьми до десяти вечера на коньках можно покататься под яркую цветомузыку, а также поучаствовать в интересных конкурсах.



