Ажиотажа нет: белорусские АЗС работают в обычном режиме

Очередной фейк в информационном поле раскачивают оппоненты. На этот раз взялись за горючую тему. По их версии, на белорусско-российской границе часовые очереди из желающих заправиться на наших АЗС. И связывают это с дефицитом топлива в России. Съемочная группа "Первого информационного" отправилась на заправки, чтобы изучить ситуацию. Ажиотажа нет. Станции работают в привычном ритме, характерном для периода летних отпусков. В это время семьи чаще отправляются на отдых и путешествие, в том числе и по Беларуси.

"Мы приехали к маме в гости и заправились", - сказала женщина.

"Вы видите канистру? Вывозят? Я тоже не вижу, - обратила внимание девушка. - Я подъехала без проблем. На моей колонке нет очереди. Я спокойно заправлюсь и уеду".

"Такого наплыва нет, как было, так и есть. Никаких изменений по бензину нет, никаких", - сказал водитель.

Никаких ограничений и лимитов на приграничных заправочных станциях нет. Топливо в свободном доступе и в необходимом количестве.