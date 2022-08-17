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Ажиотажа на аренду квартир в Минске нет: куда делись студенты?
Большого студенческого ажиотажа на аренду жилья в белорусской столице вэтом году не случилось. Об этом рассказала Sputnik начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости "Твоя столица" Маргарита Почицкая.
Август всегда знаменовался повышением активности на рынке арендной недвижимости, так как студенты из других городов приезжают в столицу в поисках жилья. Но в 2022 году, замечают и риелторы, и собственники, звонков от них практически нет. А о том, чтобы сдать жилье по более выгодным ценам, пользуясь повышенным спросом, арендодателям остается только мечтать.
То, что звонков от учащейся молодежи становится все меньше, собственники квартир, которые искали арендаторов самостоятельно, стали отмечать ещепрошлом году. В итоге к сентябрю приходилось обращаться к агентам, чтобы те помогли найти квартиранта, рассказывает Маргарита Почицкая.
Какие факторы могли повлиять на уменьшение спроса аренды жилья?
- Квартир было меньше. Несколько лет назад, особенно на пике цен в 2012-2014 годах, ажиотаж наблюдался по большей части из-за этого.Например, Каменная Горка только начинала вводиться в строй, а это, не секрет, основной "поставщик" жилья под съем.
- Студентов было больше. Пик рождаемости пришелся как раз-таки на конец 90-х.
- Стало больше мест в общежитиях.Построились новые, введены в эксплуатацию корпуса после капремонтов.
- Освобождают места иностранные студенты. Сзакрытием границ многие вернулись на родину. А кто-то из иностранцев, отучившись какое-то время и пожив в общежитии, решает переехать на съемную квартиру.
- Белорусская молодежь, вероятно, тоже может уезжать учиться в другие страны.
Как менялись цены на аренду в Минске с начала года?
В январе 2022 года стоимость аренды бюджетной "однушки" в спальном районе достигала 220 долларов, а после февральских событий и весной цены упали на 30%, а где-то и на все 40 %. В апреле ситуация начала выравниваться, но до прежней планки рынок до сих пор не поднялся. Сейчас однокомнатные квартиры бюджет-сегмента сдаются около 160-170 долларов по курсу, но и это не вызывает большого ажиотажа.
Фото: pixabay.com
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