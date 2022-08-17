Ажиотажа на аренду квартир в Минске нет: куда делись студенты?

Большого студенческого ажиотажа на аренду жилья в белорусской столице вэтом году не случилось. Об этом рассказала Sputnik начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости "Твоя столица" Маргарита Почицкая.



Август всегда знаменовался повышением активности на рынке арендной недвижимости, так как студенты из других городов приезжают в столицу в поисках жилья. Но в 2022 году, замечают и риелторы, и собственники, звонков от них практически нет. А о том, чтобы сдать жилье по более выгодным ценам, пользуясь повышенным спросом, арендодателям остается только мечтать.



То, что звонков от учащейся молодежи становится все меньше, собственники квартир, которые искали арендаторов самостоятельно, стали отмечать ещепрошлом году. В итоге к сентябрю приходилось обращаться к агентам, чтобы те помогли найти квартиранта, рассказывает Маргарита Почицкая.



Какие факторы могли повлиять на уменьшение спроса аренды жилья?



