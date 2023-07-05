Эдуарда Бабарико приговорили к 8 годам колонии

Эдуарда Бабарико, сына бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, приговорили к 8 годам колонии усиленного режима и штрафу в доход государства в размере 5 тыс. БВ (Br185 тыс.), сообщает БЕЛТА.

Бабарико-младший признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности, в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, оказании пособничества в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, связанных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также оказании пособничества в организации действий, направленных на возбуждение вражды и розни по признаку социальной принадлежности.

Что касается уклонения от уплаты подоходного налога, то речь идет о периоде с 2012 по 2022 год. В обвинении, озвученном ранее государственным обвинителем, говорится, что Бабарико должен был декларировать доходы и обладал реальной возможностью это делать, но не представил в инспекцию налоговую декларацию.

Как отметил в комментарии журналистам государственный обвинитель Александр Король, в ходе судебного следствия также установлено, что обвиняемый, являясь фактическим руководителем организации "Хайв Проджект", организовал сбор денег посредством платформ "Улей" и "Мола-мола" для оказания пособничества иным лицам в организации совершения ряда умышленных преступлений экстремистской направленности.

В ходе судебных прений гособвинитель отказался от поддержания обвинения по ч.2 ст.235 УК. Речь идет о легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем. В связи с этим суд постановил производство по делу в этой части прекратить.

Кроме того, как пояснил гособвинитель, в ходе судебных прений были переквалифицированы действия обвиняемого - с пособничества в организации массовых беспорядков на пособничество в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

В срок наказания обвиняемому будет зачтен срок содержания под стражей до вступления судебного решения в законную силу. При этом один день содержания под стражей соответствует полутора дням лишения свободы.

Судебное разбирательство началось 22 мая 2023 года. Уголовное дело рассматривал Минский областной суд в выездном судебном заседании в помещении суда Минского района.