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Бабье лето придет на этой неделе

Температура воздуха будет на 2-6 градусов выше климатической нормы и без осадков. Еще сегодня сохранится прохлада с северным ветром. Синоптики прогнозируют самую холодную ночь - от 1 до 3 градусов мороза. А завтра днем воздух в центральном регионе прогреется до 13-19 тепла. В ближайшие дни погоду будет формировать повышенное атмосферное давление антициклона. В выходные комфортная погода также сохранится. В отдельных районах Минской области днем столбики термометра поднимутся до 20 градусов.

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