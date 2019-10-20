Бабье лето продолжается

Беларусь наслаждается бабьим летом. Вчера воздух рекордно прогрелся почти во всех областных центрах. В ближайшие дни в нашей стране будет так же тепло. Днем до плюс 22, а ночью - до 11 тепла. Осадки не прогнозируют, лишь в ночные и утренние часы слабый туман, поэтому будьте внимательны!



