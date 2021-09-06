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Бабье лето в Беларусь придет в середине недели

В Беларуси ожидаются ночные заморозки. Погода в начале недели на 4-7 градусов ниже климатической нормы. Ночью от минус 2 до плюс 9. Днем до 19 с плюсом. А с середины недели к нам придет бабье лето.

Комфортная погода сохранится и в выходные. Днем от плюс 20 до плюс 27, ночью 6-14 тепла.


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