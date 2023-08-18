БАДы с мухоморами негативно воздействуют на организм человека - главный госсанврач Беларуси

Биологически активные добавки с мухоморами негативно воздействуют на организм человека. Об этом заявил журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко,

БЕЛТА.

Министерство здравоохранения установило факт рекламы биологически активных добавок, содержащих мухоморы. В связи с этим принято постановление заместителя министра - главного государственного санитарного врача от 16 августа 2023 года №18, которым предусмотрен запрет ввоза, реализации, хранения, транспортировки БАДов, содержащих сухие экстракты мухомора.

Александр Тарасенко отметил, что, во-первых, национальным законодательством запрещена реализация ядовитых грибов населению, во-вторых, реализация БАДов подлежит процедуре государственной регистрации. Перечень разрешенных к продаже биологически активных добавок размещен на сайтах Министерства здравоохранения и Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"Мы потребовали от субъектов хозяйствования - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - возврат или утилизацию биологически активных добавок и других продуктов, если они будут установлены, которые содержат экстракты мухомора", - отметил Александр Тарасенко. Он подчеркнул, что мухомор - ядовитый гриб, оказывающий негативное воздействие на организм человека, прежде всего на сердечно-сосудистую систему, вызывающий психические расстройства и др.

При этом главный госсанврач заметил, что если ранее случаи отравления мухоморами были единичными и регистрировались среди детей дошкольного возраста, которые пробовали их по незнанию, то сейчас нередко регистрируются отравления в связи с умышленным потреблением сушеных или отварных ядовитых грибов. Поверившие рекламе люди рассчитывают получить некий сомнительный положительный эффект.