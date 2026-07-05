"Багратион" на страже истории: члены студотряда третий год трудятся в "Хатыни"

На сохранении исторической памяти делает акцент молодежь Беларуси. В педагогическом университете уже 3 года функционирует студенческий отряд "Багратион". Название символическое, а ребята трудятся в мемориальном комплексе "Хатынь", который имеет статус Всебелорусской молодежной стройки.

Трагедию Хатыни и всех сожженных в годы войны деревень помнит каждый белорус. Этого места нет ни на одной карте, но его название, как символ бесконечной памяти белорусского народа, известно всем. Здесь прервалась жизнь 149 человек, превратившись в пепел. Но чуть больше чем через год после той страшной трагедии фашисты с позором были изгнаны с нашей земли.

Молодые ребята помогают сохранять историческую память, работая в качестве экскурсоводов

На территории мемориального комплекса "Хатынь" на протяжении 3 лет трудятся бойцы сервисного студенческого отряда "Багратион". Молодые ребята помогают сохранять историческую память, работая в качестве экскурсоводов. К слову, объектам реконструкции мемориального комплекса присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки.

Виктория Сочнева, комиссар студенческого отряда "Багратион": "Я выбрала мемориальный комплекс, потому что это отличный способ показать себя в рамках экскурсоводческой деятельности. Сейчас делается большой упор на патриотическое воспитание, и мы должны проносить память о трагедиях, происходивших на территории Беларуси, через поколения".

Главная задача студенческого отряда "Багратион" - сохранение исторической памяти, чтобы будущие поколения знали, что такое война и к чему она может привести, отметил командир отряда Тимофей Макаенка.

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ: "При общении ребята сделали такое заключение, что им просто говорить со сверстниками о событиях Великой Отечественной. И когда равный говорит с равным о периоде Великой Отечественной войны, о тех страшных испытаниях, через которые довелось пройти нашим дедам, прадедам, это многого стоит".

Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну белорусскую семью - в каждой своя история.

Для Беларуси эта трагедия - шрам на сердце страны, который никогда не затянется. И потому сегодня вместо слов в Хатыни мы слышим обратный отсчет метронома.

За период существования комплекс посетили свыше 40 млн человек. Белорусский народ будет вечно хранить память о предках, погибших в годы Великой Отечественной войны, передавая ее из поколения в поколения.