Европейские игры становятся настоящим брендом всего континента. Хоть и проходят пока только во второй раз. Напомним, в 2015 году планку задавал Азербайджан - именно там прошел первый мультиспортивный форум.



Бакинцы до сих пор тепло вспоминают Европейские игры. Тогда более пяти тысяч спортсменов из 50-ти стран мира, как и сейчас, разыграли 253 комплекта наград.



Кстати, именно в Баку было принято решение, что следующие игры будем принимать мы. О том, удержали ли планку, поговорим с нашей гостьей из Баку, театральным и музыкальным критиком Улькяр Алиевой (видео).