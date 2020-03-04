Баклажаны с жульеном

Предлагаем на завтрак жульен. Но не спешите доставать кокотницы. Сегодня вместо них используем баклажаны.



Возьмем:

5-6 небольших баклажанов,

10 крупных шампиньонов,

2 небольшие луковицы,

100 граммов твердого сыра,

3 ст.л. сметаны, растительное масло,

соль и перец.

Тщательно вымытые баклажаны разрезаем вдоль вместе с плодоножкой. А можно и с хвостиком.Натираем каждую половинку солью. Когда она впиталась, смазываем растительным маслом. Выкладываем баклажаны на противень, выстланный фольгой или пекарской бумагой.Ставим в разогретую духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

Самые полезные, вкусные и лечебные те баклажаны, у которых иссиня-черная кожура. Они продолговатые, узкие, блестящие, у них мало семян. Хотя разнообразие сортов очень велико. Они могут быть разных цветов - от белого до почти черного - и различной формы.

Пока баклажаны готовятся, нарезаем мелко шампиньоны и отдельно лук.Обжариваем лук на растительном масле. Когда он станет золотистым, выкладываем шампиньоны. Посыпаем солью и перцем. Жарим до готовности.А тем временем баклажаны запеклись. Аккуратно достаем мякоть, оставляя пустые лодочки.Добавляем мякоть баклажана к грибам. А еще туда 3 столовые ложкисметаны. Перемешиваем. Начинка готова.Наполняем половинки баклажанов.Натираем на терке твердый сыр и посыпаемлодочки.

Ставим в духовку буквально на 7-10 минут, пока сыр не расплавится.