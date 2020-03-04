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Баклажаны с жульеном
Предлагаем на завтрак жульен. Но не спешите доставать кокотницы. Сегодня вместо них используем баклажаны.
Возьмем:
- 5-6 небольших баклажанов,
- 10 крупных шампиньонов,
- 2 небольшие луковицы,
- 100 граммов твердого сыра,
- 3 ст.л. сметаны, растительное масло,
- соль и перец.
Тщательно вымытые баклажаны разрезаем вдоль вместе с плодоножкой. А можно и с хвостиком.Натираем каждую половинку солью. Когда она впиталась, смазываем растительным маслом. Выкладываем баклажаны на противень, выстланный фольгой или пекарской бумагой.Ставим в разогретую духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.
Самые полезные, вкусные и лечебные те баклажаны, у которых иссиня-черная кожура. Они продолговатые, узкие, блестящие, у них мало семян. Хотя разнообразие сортов очень велико. Они могут быть разных цветов - от белого до почти черного - и различной формы.
Пока баклажаны готовятся, нарезаем мелко шампиньоны и отдельно лук.Обжариваем лук на растительном масле. Когда он станет золотистым, выкладываем шампиньоны. Посыпаем солью и перцем. Жарим до готовности.А тем временем баклажаны запеклись. Аккуратно достаем мякоть, оставляя пустые лодочки.Добавляем мякоть баклажана к грибам. А еще туда 3 столовые ложкисметаны. Перемешиваем. Начинка готова.Наполняем половинки баклажанов.Натираем на терке твердый сыр и посыпаемлодочки.
Ставим в духовку буквально на 7-10 минут, пока сыр не расплавится.
Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака!
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