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Республиканский бал выпускников. Трогательные моменты, которые навсегда останутся в памяти

Те, кому только предстоит в будущем укреплять независимость страны, на неделе приняли участие, пожалуй, в одной из самых красивых традиций суверенной Беларуси: отмечать на высшем уровне заслуги тех, кто отучился на отлично!


"Воплощайте мечты в реальной жизни и работайте на полезный людям результат!", - это напутствие выпускникам от Александра Лукашенко. И республиканский бал закружил более 200 ребят. Впервые на нем были и иностранные студенты, которые еще вчера сдавали белорусские госэкзамены, а сегодня уже в своей взрослой, самостоятельной, жизни.

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Трогательные моменты, которые навсегда останутся в памяти. Без слов о главном.

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