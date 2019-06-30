Республиканский бал выпускников. Трогательные моменты, которые навсегда останутся в памяти

Те, кому только предстоит в будущем укреплять независимость страны, на неделе приняли участие, пожалуй, в одной из самых красивых традиций суверенной Беларуси: отмечать на высшем уровне заслуги тех, кто отучился на отлично!





"Воплощайте мечты в реальной жизни и работайте на полезный людям результат!", - это напутствие выпускникам от Александра Лукашенко. И республиканский бал закружил более 200 ребят. Впервые на нем были и иностранные студенты, которые еще вчера сдавали белорусские госэкзамены, а сегодня уже в своей взрослой, самостоятельной, жизни.