3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Бал для пожилых людей прошел в Несвижском замке
Стены этих залов хорошо помнят топот мужских парадных туфель и шелест накрахмаленных женских платьев. Областной бал для пожилых людей накануне прошел в Несвижском замке с участием министра труда и социальной защиты Беларуси Ирины Костевич.
Навыки исполнения реверанса показали 70 пенсионеров из 22 районов центрального региона. В программе традиционные бальные танцы, романсы, а также игры.
В Беларуси с 2020-го реализуют Национальную стратегию "Активное долголетие - 2030". Благодаря ей, из года в год увеличивается количество пенсионеров, которые ведут активный образ жизни.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Сегодня 16 % населения - граждане 65 плюс. Это полтора миллиона наших белорусов. Из них - миллион - действительно активные, до 75 лет, старше 75 - другие направления работы. У нас есть долгожители - те, которые перешли столетний рубеж. Таких у нас в Беларуси 535 человек. Под каждую возрастную категорию мы выстраиваем направление работы.
В Беларуси созданы все условия, чтобы пожилые могли беззаботно встречать "вторую молодость" и вести активную общественную жизнь. 420 тысяч пенсионеров продолжают работать в сфере услуг, образования и здравоохранения.
5 декабря текущего года в Могилеве пройдет республиканский слет волонтеров серебряного возраста. А в 2025-м - встреча пенсионеров Беларуси и России.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября