Бал для пожилых людей прошел в Несвижском замке

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Сегодня 16 % населения - граждане 65 плюс. Это полтора миллиона наших белорусов. Из них - миллион - действительно активные, до 75 лет, старше 75 - другие направления работы. У нас есть долгожители - те, которые перешли столетний рубеж. Таких у нас в Беларуси 535 человек. Под каждую возрастную категорию мы выстраиваем направление работы.