Бал в Большом театре Беларуси завершился зрелищным шоу

Жонглеры, световое шоу и ночь в театре. В Большом состоялась настоящая карнавальная ночь. Бал, приуроченный к старому Новому году, проходит в Театре оперы и балета уже в 14-й раз. Сто пар и 12 танцев, с каждым годом интерес только растет, не помешали и два месяца репетиций.