ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Бал в Большом театре Беларуси завершился зрелищным шоу

Жонглеры, световое шоу и ночь в театре. В Большом состоялась настоящая карнавальная ночь. Бал, приуроченный к старому Новому году, проходит в Театре оперы и балета уже в 14-й раз. Сто пар и 12 танцев, с каждым годом интерес только растет, не помешали и два месяца репетиций.

Стартовал вечер с классической части два балета Королевский и Венский. Ждал участников и большой концерт на главной сцене, а также караоке со звездами, увлекательные квесты и мастер-классы по танцам.

Завершился бал в 2 часа ночи зрелищным шоу на улице от Театра огненных и световых представлений.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все