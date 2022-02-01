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Бали начнет принимать туристов с 4 февраля
Бали снова начнет принимать туристов. Накануне правительство заявило, что оно снова разрешит въезд на остров гостям из других стран с 4 февраля. Такое решение принято в том числе для того, чтобы помочь восстановить экономику Бали, которая потерпела убытки из-за пандемии COVID-19. При попадании на остров будет сокращен и срок пребывания на самоизоляции для полностью вакцинированных туристов с 7 до 5 дней.
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