Балконы исторических домов столицы одели в зеленые "юбки"

Таким образом ведется подготовка к капитальному ремонту. Покрывают балконные плиты специальным камуфляжем, чтобы на людей вдруг не упали куски бетона. Специальная защитная ткань уже появилась на зданиях на улице Якуба Коласа, а также на проспекте Независимости.