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Балконы исторических домов столицы одели в зеленые "юбки"

Таким образом ведется подготовка к капитальному ремонту. Покрывают балконные плиты специальным камуфляжем, чтобы на людей вдруг не упали куски бетона. Специальная защитная ткань уже появилась на зданиях на улице Якуба Коласа, а также на проспекте Независимости.

В некоторых местах сделают косметический ремонт. В домах с аварийным состоянием балконов конструкции демонтируют и установят новые.  

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