Ольга Чуприс: балльной системы в новом КоАП не будет

В Беларуси завершилось общественное обсуждение Кодекса об административных правонарушениях. Одна из задач, озвученных Главой государства в конце прошлого года, - это необходимость принципиального пересмотра административного законодательства и перенос акцента с карательного уклона на профилактику. Сейчас, по истечении без малого полугода, комиссия, которая занималась корректировками, готова представить проект обновленного документа на рассмотрение Главы государства.



Какие новшества предлагается закрепить в новом Кодексе об административных правонарушениях, а что, наоборот, не получило общественного одобрения? В студии замглавы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс (видео).







