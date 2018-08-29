3.73 BYN
Нарушил правила дорожного движения - получи баллы
В эти минуты белорусские парламентарии рассматривают предложения по корректировкам в законопроект "О дорожном движении". Среди них - введение балльной системы штрафов для водителей. Инициатор правок - МВД Беларуси. Здесь считают, что это поможет повысить безопасность. Заядлых нарушителей в стране не так много. А вот обычных водителей это лишь дисциплинирует.
Также в МВД предлагают наделить большими полномочиями структуры, которые занимаются организацией дорожного движения. Это позволит организациям не только создавать безопасную дорогу, но и вести мониторинг аварийности, менять дорожную разметку и ремонтировать проблемные участки.