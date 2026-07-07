Балмасов: Беларусь является одним из привлекательнейших партнеров для Мьянмы

Значительным потенциалом для развития сотрудничества в различных сферах экономики обладают Беларусь и Мьянма. Для дальнейшего укрепления связей есть все возможности, считают эксперты.

"Беларусь является по цене-качеству одним из привлекательнейших партнеров. Я имею в виду модернизацию той техники, которая уже есть на мьянманском рынке. Целые сегменты народного хозяйства дают отличную возможность Беларуси проявить себя вплоть даже до молочных смесей и товаров, учитывая специфику Мьянмы. Естественно, здесь они также нуждаются в большом количестве строительной и тяжелой техники, в частности, белорусские тяжелые машины, например, МАЗы. Мьянманцы очень присматриваются к военно-техническому сотрудничеству с Беларусью", - отметил специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

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