Балыш о расширении Дрибинского района: Людям предоставят новые возможности, землю и ресурсы

Дрибинский район Могилевской области станет чуть больше и по землям, и по населению. Это обсуждали накануне во Дворце Независимости. Коснулись и темы новых рабочих мест, которые в связи с этим изменением там появятся, и вообще ситуации на земле, поскольку большая часть людей в районе занята в аграрном секторе.

Как отреагируют люди на изменения, предположил зампредседателя Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси Андрей Балыш.

"Люди как работали продуктивно, так они и будут работать. Им будут предоставлены новые возможности, новая земля, ресурсы для того, чтобы еще более эффективно раскрыть потенциал Дрибинского района", - отметил он.

В состав Дрибинского района войдут отдельные участки Чаусского района. Это увеличит как площадь, так и население, а также откроет дополнительные перспективы для инвесторов и аграрных предприятий.

При этом Андрей Балыш признал, что самому бывать в этих местах ранее не доводилось, однако уверен: люди отнесутся к изменениям с пониманием, поскольку государство предоставляет им новые инструменты для развития.