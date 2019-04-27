Бананы, гранаты, ананасы и кофейное дерево выращивают в теплицах в Лиде

Белорусские бананы, гранаты, ананасы и кофейное дерево - это далеко не фантастика. В Лиде сотрудник местного Зеленстроя в течение нескольких лет занимается взращиванием экзотических растений. Секрет простой - знать технологию и с любовью относиться к делу, тогда и южные лимоны или мандарины растут, как обычные огурцы и томаты. Побывать в тропиках, не покидая Беларусь, удалось Юрию Карнеловичу.



Кумкват, цитрон, калистомат, фейхоа - все это названия экзотических растений, о существовании которых большинство белорусов даже и не догадываются. А мастер-озеленитель из Лиды Сергей Ярошевич вот уже 15 лет выращивает их в своей оранжерее. Он знает практически все о каждом своем деревце.



Растениями Сергей Ярошевич увлекся еще в детстве, даже работал некоторое время в биологическом центре. Однако осуществить свою мечту - вырастить самостоятельно тропические фрукты - смог только в Зеленстрое. Руководство такую идею поддержало, и вскоре в импровизированной оранжерее появился экзотический саженец.



На счету озеленителя - успешное разведение кофейных деревьев, бананов, ананасов и даже так называемых атмосферных растений, которые не имеют корней, а питание и влагу получают из воздуха.



В коллекции экзотических растений Сергея Михайловича самым продуктивным оказался лимон. К примеру, вот здесь, в этой теплице, сейчас выращиваются около 300 саженцев. И все они плодоносят.



Необычное увлечение своего мастера поддерживают и коллеги. Признаются: тропическая оранжерея - гордость всего предприятия.



Сотня экзотических растений - это только начало, заверяет мастер. Свою оранжерею он планирует расширять. Тропические фрукты, выращенные в Лиде, должны стать местным брендом. А возможность полюбоваться необычными деревьями и цветами сегодня есть у каждого жителя райцентра.



В ближайших планах Сергея Ярошевича - вырастить первое в Беларуси дерево-сад. Мастер задумал на один ствол привить все экзотические растения, которые есть в коллекции.