Банда на протяжении нескольких лет вламывалась в дома жителей в Барановичах - как ловили грабителей

Погони, перестрелки, засады - это лишь та часть работы уголовного розыска, которую показывают в кино. Но за каждым делом стоит кропотливая проработка всех нюансов преступления. Один из последних примеров работы оперативников подразделения - задержание банды грабителей в Барановичах. Организованная группа на протяжении нескольких лет вламывалась в дома жителей райцентра. Конспирация и четкое планирование позволяло скрываться от сыщиков, но в итоге всех злоумышленников задержали. Продолжит тему Александр Камович.

На этих кадрах задержание одного из участников дерзкой банды грабителей. Оперативники уголовного розыска проводят операцию молниеносно, прямо на рабочем месте преступника - его коллеги, кажется, в недоумении. Почему добропорядочный работник оказался в наручниках?! Впрочем, образ жизни задержанного, как и его сообщников, был далек от примерного.

Данные лица работали с 2013 года, первое преступление они совершили в 2013 году. После этого в городе Барановичи у них несколько разбоев было, также разбои в Ляховичском районе, Кореличском районе. Вплоть до того, как мы их установили до осени 2021 года, они вместе со мной продолжали работать. Павел Близнюк, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Барановичского ГОВД

Павел Близнюк пришел в угро в 2014 году и дело банды грабителей буквально развивалось на его глазах. Речь идет о преступной группе, которая буквально держала в страхе весь город. Первый известный и доказанный эпизод произошел в 2017 году, когда неизвестные в масках проникли в частный дом, связали хозяйку и требовали у нее деньги. Впрочем, довести дело до конца им не удалось - их спугнули. Во второй раз ограбление было еще более дерзким - преступники по веревке поднялись на 3-й этаж многоквартирного дома, жестко избили и похитили у хозяина 20 тысяч долларов.

В одном из эпизодов злоумышленники приметили дом местной предпринимательницы. Под покровом ночи они приехали сюда, перелезли через забор. Несмотря на то, что на территории было несколько собак, они открыли ворота, выпустили защитников, затем залезли на второй этаж, связали хозяйку и похитили все самое ценное.

Снова напомнили о себе грабители осенью 2020 года. Тогда они напали на дом директора рынка. Почерк был один - на дома обеспеченных горожан нападали ночью, людей связывали. Мужчин жестоко избивали, разбивали телефоны, чтобы дать себе фору перед сыщиками. И все это время выйти на грабителей не удавалось. Неизвестно было, кто они, сколько в группе человек. Все благодаря их спланированным операциям - к преступлениям они готовились тщательно.





С 2013 до 2021 года их было не поймать, только когда на одном факте одного из группировки приняли, тогда последовали задержания. Люди в принципе не были в преступной среде, все вели обычный образ жизни, работали, не было судимостей, люди адекватные. По городу была шумиха, что начались задержания, вроде люди обычные, а в масках приехали. Артем Юреня, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Барановичского ГОВД

Погорела банда, по сути, из-за жадности одного из фигурантов - он пошел на дело в одиночку. Средь бела дня наведался в пункт приема лома. Хозяина конторы грабитель сильно избил, забрал деньги и ретировался. Но потерпевший успел оперативно обратиться в милицию. Тут и началась работа оперативников угро - район, по сути, оцепили, стали искать подозреваемого и в итоге задержали.

При нем была обнаружена крупная сумма денег, а также следы крови потерпевшего. Его задержали и посадили в ИВС. В дальнейшем выступили и другие фигуранты. Это местные жители, жителя города Барановичи, которые скрывали свои следы, общались через мессенджеры, старались вместе быть, чтобы не вызвать подозрения. Андрей Бурдь, первый заместитель начальника отдела внутренних дел Барановичского горисполкома - начальник криминальной милиции, подполковник милиции