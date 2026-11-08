Бангладеш ценит вклад Беларуси в мир и безопасность

Уделить особое внимание исторической памяти на конференции по евразийской безопасности в будущем году - такое пожелание прозвучало от ее участников.

Сайфул Хок, экс-посол Бангладеш в России и по совместительству в Беларуси, Литве, Латвии, Эстонии и Украине, отметил, что сегодня наша страна и Президент Александр Лукашенко делают во имя мира очень многое, в том числе и ради продовольственной безопасности, и страны Азии это особенно ценят.

Сайфул Хок высоко оценил выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на конференции по евразийской безопасности.

По его словам, речь главы государства имеет очень большое значение. Лукашенко говорил о том, как меняется мир и почему необходимо усиливать взаимодействие Беларуси со странами Азии, особенно с Бангладеш, Индией и соседними государствами.

Беларусь может внести весомый вклад именно в продовольственную безопасность. Поскольку численность населения Азии большая, это укрепит положительный имидж страны, подчеркнул дипломат.

Сайфул Хок также отметил, что Беларусь внесла очень большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне, однако об этой истории многие не знают.

"Когда будет следующая конференция, надо, чтобы Беларусь открыла такую страницу", - сказал он.