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Банк БелВЭБ начинает реформатирование сети в райцентрах

Масштабная перезагрузка отделений Банка БелВЭБ продолжается в Беларуси

Сейчас начинается реформатирование сети в районных центрах. Одними из первых - новый уровень банковского сервиса смогли оценить жители Жлобина. Там офис банка сменил прописку - переехал на центральную улицу города. И теперь его можно найти на Первомайской, 52. С порога гостей встречает автоматизированная система управления очередью. А это экономия времени и комфортное ожидание. Клиентская зона теперь в новом формате. Здесь совместили цифровое самообслуживание и возможности живого общения со специалистами. Они, к слову, оказывают любые банковские услуги и населению, и корпоративному бизнесу. В напарниках у них - компактные электронные кассиры.


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После Жлобина сервис нового поколения встретят в городе-атомщиков - Островце

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