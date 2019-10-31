Банк БелВЭБ начинает реформатирование сети в райцентрах

Сейчас начинается реформатирование сети в районных центрах. Одними из первых - новый уровень банковского сервиса смогли оценить жители Жлобина. Там офис банка сменил прописку - переехал на центральную улицу города. И теперь его можно найти на Первомайской, 52. С порога гостей встречает автоматизированная система управления очередью. А это экономия времени и комфортное ожидание. Клиентская зона теперь в новом формате. Здесь совместили цифровое самообслуживание и возможности живого общения со специалистами. Они, к слову, оказывают любые банковские услуги и населению, и корпоративному бизнесу. В напарниках у них - компактные электронные кассиры.