Банк отказал в выдаче кредита и отправил к кредитному брокеру или вы стали жертвой обмана - КГК проведет горячую линию

Комитет государственного контроля с 17 по 19 октября проводит горячую линию на тему оказания услуг населению в получении кредитов и займов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на КГК.

"Если с вас неправомерно удержали комиссию при обращении за получением займа, банк отказал в выдаче кредита и отправил к кредитному брокеру или вы стали жертвой обмана, обратившись за получением кредита или займа, - звоните на короткий номер 191", - отметили в КГК.

Информация будет приниматься с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.