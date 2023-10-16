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Банк отказал в выдаче кредита и отправил к кредитному брокеру или вы стали жертвой обмана - КГК проведет горячую линию
Комитет государственного контроля с 17 по 19 октября проводит горячую линию на тему оказания услуг населению в получении кредитов и займов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на КГК.
"Если с вас неправомерно удержали комиссию при обращении за получением займа, банк отказал в выдаче кредита и отправил к кредитному брокеру или вы стали жертвой обмана, обратившись за получением кредита или займа, - звоните на короткий номер 191", - отметили в КГК.
Информация будет приниматься с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.
О своей проблеме также можно написать в чат-бот Telegram-канала КГК.
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