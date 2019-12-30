Банк развития поздравил ребят детского дома № 7 г. Минска с праздниками

Атмосфера новогоднего чуда в этом году дошла и до каждого ребенка в глубинке Беларуси. Банк развития поздравил воспитанников Сенненской школы-интерната с наступающими праздниками.

Сладкие угощения - не все сюрпризы, которые банк приготовил ребятам. Полезный и нужный подарок школе - сертификат на покупку гладильного пресса, который вдвое поможет сократить время утюжки вещей. А в благодарность от воспитанников - душевный прием и концерт. Впрочем, как и всегда, этим взрослым в ответ достаточно лишь детских улыбок и счастливых глаз.