Банки и почта пересмотрели комиссии за платежи в кассах. Он может составить до 5 рублей за одну операцию

Почта и банки пересмотрели комиссию за прием платежей. В почтовых кассах он составит 60 копеек. Исключение - только платежи в бюджет и перевод денег на благотворительные счета. Пока не взимают плату также за коммунальные и почтовые услуги, за стационарный телефон. В ряде коммерческих банков за прием наличных денег комиссия составит до 5 рублей за одну платежную операцию. Таким образом белорусов стимулируют более активно пользоваться системами электронных платежей.