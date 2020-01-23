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Банки и почта пересмотрели комиссии за платежи в кассах. Он может составить до 5 рублей за одну операцию

Почта и банки пересмотрели комиссию за прием платежей. В почтовых кассах он составит 60 копеек. Исключение - только платежи в бюджет и перевод денег на благотворительные счета. Пока не взимают плату также за коммунальные и почтовые услуги, за стационарный телефон. В ряде коммерческих банков за прием наличных денег комиссия составит до 5 рублей за одну платежную операцию. Таким образом белорусов стимулируют более активно пользоваться системами электронных платежей.

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