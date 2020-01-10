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Банки переходят к передовым технологиям в клиентском обслуживании

Белорусские банки принимают лидерство в цифровизации услуг. Пример передовых подходов в клиентском обслуживании - активная перестройка территориальной розничной сети Банка БелВЭБ. Открытие нового офиса в Орше стало продолжением масштабной трансформации. Главная ставка на цифровой формат, который предполагает наличие широкой линейки устройств самообслуживания. Сегодня в любом офисе БелВЭБ можно выполнить все клиентские операции у одного менеджера, включая обслуживание физических и юридических лиц и работу с наличными.


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Цифровой формат

Удобство и доступность - важные составляющие месторасположения обновленного офиса. Он разместился в здании "Центрума" - одного из крупнейших торговых объектов Орши, хорошо знакомого жителям города. Сегодня в формате сервисного офиса работает 30 подразделений банка. До конца этого года БелВЭБ планирует завершить реформатирование всех своих подразделений.

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