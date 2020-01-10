Банки переходят к передовым технологиям в клиентском обслуживании

Белорусские банки принимают лидерство в цифровизации услуг. Пример передовых подходов в клиентском обслуживании - активная перестройка территориальной розничной сети Банка БелВЭБ. Открытие нового офиса в Орше стало продолжением масштабной трансформации. Главная ставка на цифровой формат, который предполагает наличие широкой линейки устройств самообслуживания. Сегодня в любом офисе БелВЭБ можно выполнить все клиентские операции у одного менеджера, включая обслуживание физических и юридических лиц и работу с наличными.





