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Банки смогут давать физлицам отсрочки по кредитам

Белорусским банкам рекомендовано предоставить отсрочки по кредитам для граждан. Решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совете Министров. Так, по заявлению кредитополучателя банк сможет отсрочить погашение потребительского займа на полгода. Если речь идет о кредитах на финансирование недвижимости, отсрочку дадут на год с продлением срока погашения кредитов на этот же срок.

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