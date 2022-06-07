Банки смогут давать физлицам отсрочки по кредитам

Белорусским банкам рекомендовано предоставить отсрочки по кредитам для граждан. Решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совете Министров. Так, по заявлению кредитополучателя банк сможет отсрочить погашение потребительского займа на полгода. Если речь идет о кредитах на финансирование недвижимости, отсрочку дадут на год с продлением срока погашения кредитов на этот же срок.