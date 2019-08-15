Банковская карта болельщика

Сегодня борисовский клуб и БПС-Сбербанк стали на шаг ближе. Один из крупнейших банков страны, платежная система VISA и борисовский клуб сегодня как раз перед игрой против "Сараево" презентовали совместную банковскую карту болельщика.



В числе преимуществ карты болельщика БПС-Сбербанка и скидка 50 % при покупке билетов на домашние матчи БАТЭ в чемпионате страны и еврокубках.



