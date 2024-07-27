Банковский процессинговый центр предупреждает о возможных технических сбоях в работе банкоматов 28 июля

Технический сбой в работе банкоматов может наблюдаться 28 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой наБанковский процессинговый центр.

Перебои в работе сети магазинов, сервисов, банкоматов и устройств самообслуживания банков, подключенных к аппаратно-программному комплексу центра, могут наблюдаться 28 июля с 00.00 до 2.00 и с 7.00 до 12.00.

Длительность перебоев составит не более 15 минут.

Специалисты просят в указанное время иметь при себе альтернативные варианты оплаты и по возможности воздержаться от денежных переводов.

