До 80 рублей увеличен лимит операций по бесконтактным карточкам

Банковский процессинговый центр увеличил лимит операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода до 80 рублей. Раньше максимальная сумма платежа была 20 рублей.



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