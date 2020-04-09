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До 80 рублей увеличен лимит операций по бесконтактным карточкам

До 80 рублей увеличен лимит операций по бесконтактным карточкам

Банковский процессинговый центр увеличил лимит операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода до 80 рублей. Раньше максимальная сумма платежа была 20 рублей.

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