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Банки призывают клиентов к профилактическим антивирусным мерам

Банковский сектор призывает своих клиентов к активным профилактическим антивирусным мерам. Сегодня он работает в штатном режиме, но приветствуется дистанционный формат обслуживания - безфизического посещения клиентами операционных залов, тем более подобные сервисы обслуживания уже давно популярны у белорусов.

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