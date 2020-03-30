Банки призывают клиентов к профилактическим антивирусным мерам

Банковский сектор призывает своих клиентов к активным профилактическим антивирусным мерам. Сегодня он работает в штатном режиме, но приветствуется дистанционный формат обслуживания - безфизического посещения клиентами операционных залов, тем более подобные сервисы обслуживания уже давно популярны у белорусов.