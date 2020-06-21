Банковское дело. Задержаны люди, возбуждено 50 уголовных дел

Банковская сфера не может и не должна работать исключительно ради хороших отчетов и квартальных бонусов руководителей банков. Это не отдельная экономика в экономике национальной, а важная часть в едином организме.

И если сегодня экономика испытывает объективные трудности, особенно экспортеры из-за закрытых внешних границ, затянуть ремни - собственную прибыль - должны и банки.



Таков лейтмотив совещания по очередным мерам поддержки экономики, которое провел Президент в пятницу. Показательно, за столом был глава Нацбанка, представители регионов и почти весь экономический блок правительства. Это тоже для понимания: банки не частные копилки, а инструмент развития и поддержки экономики. Один из инструментов, но важный.







В ходе откровенного разговора Глава государства, конечно, говорил о наболевшем для людей и предприятий. Это рассрочка кредитов и перекредитование, финансирование "живых" экспортных поставок, тех, которые зарабатывают валюту для страны. Тут решение уже принято и лимит госгарантий уже повышен до 1 миллиарда 200 миллионов рублей.

В короткий срок поручено разобраться с завышением стоимости банковских услуг, ставкам по потребительским кредитам, особенно "быстрым" и главное начинать стимулировать восстановление экономики. На языке финансистов - смягчение денежно-кредитной политики. На простом - ниже ставки и больше денег в экономику.



Смягчение кредитной политики вовсе не значит, что деньги будут раздавать даром, или конвертировать в складские запасы. Но еще несколько инструментов поддержки людям и бизнесу нужны именно сегодня.





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Глава Нацбанка подтвердил, что у финансового сектора есть необходимая подушка безопасности

Глава Нацбанка подтвердил, что у финансового сектора есть необходимая подушка безопасности - золотовалютные резервы даже подрастут по итогам года. А банки, включая частные, осознают свою социальную ответственность и уже поддерживают общее восстановление экономики. В том числе за счет собственной прибыли. Она по сравнению с прошлым годом сократилась на 15 %.

Впрочем, стоит признать, не все банкиры в равной мере участвуют в поддержке национальной экономики. Есть и те, кто предпочитает финансировать кипрские и прочие заграничные оффшоры, т.е. собирать деньги с белорусов и белорусского бизнеса, а вот прибыль, налоги, счета и недвижимость уводить подальше от строгого взгляда общества и контролеров. Стоит ли напоминать, что такие схемы - тяжкое преступление. В Штатах, например, в зависимости от ущерба налогоплательщикам, за такое могут дать не один, а несколько пожизненных сроков.

Громкий скандал вокруг Белгазпромбанка

Но давайте к нашим реалиям. Речь, безусловно, о громком скандале вокруг Белгазпромбанка. Кипр и Латвия в самом конце 2019 года, после 4 лет непрерывных запросов в их адрес, наконец, выдали полные схемы махинаций топ-менеджмента этого банка, включая уже экс-председателя правления. Он как-то подозрительно сразу засобирался в политику.

Итак, доводы следствия. В 2016 году Нацбанк и Департамент финансовых расследований обнаруживают "плохую" отчетность в Белгазпромбанке. На бумаге объемные показатели вроде бы растут, но, видимо, только за счет слабых или, как говорят, мусорных активов. Доходные и супердоходные (не зря в названии фигурирует "газ" - голубое золото) выводятся.

Это все равно, что доставать из копилки золотые монетки, а на их место бросать ржавые гайки. В детстве таким некоторые баловались. Вес один и тот же, а внутри пустышка. Обман обязательно вскроется, вопрос времени. Время в нашем случае настало в конце прошлого года. Вот часть документов с солнечного Кипра, владельцы и выгодополучатели счетов и фирм-прокладок. Знакомые все фамилии - Виктор Бабарико, Светлана Купреева. Это та самая женщина, которую отдельные СМИ представляли как скромную подругу семьи из "хрущевки". А она, оказывается, крупный финансист, ворочает миллионными счетами. Или все же "зиц-председатель" (формальный, тот, который, если что - попадет под суд)? Тоже возможно - следствие покажет.

И ведь это только полдела. Вторую половину раскопалоМинистерство финансов Соединенных Штатов Америки. Не ДФР, не белорусы, а Минфин США. Эти уж точно могут отследить движение любой приличной суммы в долларах по всему миру. Будь это кэш - наличные, или модные безналичные или криптоденьги.

Февраль 2018 года. Читаем заявление Заместителя министра финансов США по делам терроризма и финансовой разведки, госпожи Сигал Манделкер.

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Латвийский банк ABLV сделал отмывание денег основой своей деятельности. Банк перечислял деньги коррумпированным, политически влиятельным лицам, а также перенаправлял миллиарды долларов в сферу публичной коррупции и вывода активов.

Еще раз - коррупция и вывод активов. Минфин США. Подразделение по борьбе с терроризмом и финансовой разведки. Латвийский банк после этого заявления, конечно, лопнул.

Латвийская же Генпрокуратура заявила:

Незаконно приобретенные средства, перечислявшиеся через банк ABLV дальше в Европу, имеют в основном российское и белорусское происхождение. Эти суммы были получены путем мошенничества и неуплаты налогов.



Теперь внимательно слушаем, чтожурналистам сказал глава нашего Госконтроля - Иван Тертель. Коллега латвийских и американских финансовых спецслужб (видео).

430 миллионов долларов. Это сколько? Это -внимание - 2 миллиона 350 тысяч средних белорусских пенсий. Столько по данным ДФР отмыли через один латвийский банк. А прибавьте сюда махинации с векселями на Виргинских островах и Кипре. Выйдет полмиллиарда долларов.

Вы представляете себе полмиллиарда долларов? В купюрах по 100 это груда денег, которая весит 5 тонн! При желании они бы полностью забили 5 коробок из-под больших холодильников. Ну, а, чтобы перевезти такую сумму с места на место, понадобилась бы фура.

После таких масштабов даже найденные при обысках у топ-менеджеров Белгазпромбанка деньги, картины и ценности кажутся не такими уж и внушительными. Да и два дома самого господина Бабарико и его сына, на которые сегодня наложен арест - да дворцы, но не пол же миллиарда.

Тут после задержанияотдельные граждане начали соболезновать дочери банкира. Она в Австралии и расплакалась, узнав о задержании отца. По-человечески сочувствуем. Но вы представьте плачь 2 миллионов 350 тысяч пенсионеров, не в Австралии, а в Беларуси и России, и сразу картина меняется.

Но, вернемся к нашему с США и Латвией совместному делу. 14 июня, т. е. в прошлое воскресенье, Госполиция Латвии совместно со спецпрокуратурой по борьбе с организованной преступностью, комиссией рынка финансов и капитала, Службами государственных доходов и кибербезопасности провели крупнейшую в истории нашей соседки спецоперацию. Обыски в кредитных структурах, на предприятиях, квартирах и домах - всего 46 объектов и все связаны с историей АБЛВ-банка.

Задержаны люди, возбуждено 50 уголовных дел

А знаете, с какой формулировкой нагрянули латвийские силовики? Подозреваемые в отмывании денег, коррупции, неуплате налогов и так далее "начали прятать следы своих преступлений и давить на следствие, которое тянется еще с 2018 года". Вам это ничего не напоминает?

Спустя 5 дней точно так же и по тем же основаниям действовали белорусские силовики в отношении бывшего главы Белгазпромбанка и его сына. И это не совпадение - это совместное расследование, которое начало, повторим, Министерство финансов США. И где здесь политика? Где выборы? Кто в Латвии возмущен происходящим? Там шокированы наглостью и масштабами преступного синдиката, который действовалв 18 странах мира, включая Великобританию, Испанию, Швейцарию и Чехию. С ними сегодня сотрудничает наше следствие.

Может быть, поэтому послы этих государств и временный поверенный в делах США в Беларуси имели такой подавленный вид после встречи с Владимиром Макеем и Иваном Тертелем в пятницу вечером? И дело вовсе не в том, что глава Комитета госконтроля был уж слишком резок, как понесли отдельные "незалежные СМИ". А дело в том, что факты, которые им предъявили, слишком убедительные. А размах криминального оборота, который, увы, шел и через наш Белгазпромбанк, впечатляет даже опытных следователей и дипломатов.

Вот что Владимир Макей ответил по поводу домыслов: "Картина маслом", как говорится, к сожалению, не такая прекрасная, как те, что проходят по делу о гигантском отмывании средств, неуплате налогов, взятках и всем остальном, что сегодня прочно связано с именем экс-банкира и неудавшегося политика. Прежде, чем поучать белорусовпо какой Конституции им жить и работать, неплохо бы сначала о своих нетрудовых доходах и серых схемах рассказать. Не только Беларуси, но и России, США и еще 17 странам будет интересно послушать.

И еще, чтобы кукловоды экс-банкира, уважаемые дипломаты и общество вдруг не подумали, что дело в Беларуси могут спустить "на тормозах" из желания не выносить сор из избы, или потому что полмиллиарда долларов явно не деньги господина Бабарико, а людей посерьезнее. Так вот нет. Точно так же как латвийская прокуратура и подразделения Министерства финансов США по делам терроризма и финансовой разведки, наша Генеральная прокуратура усматривает в подозреваемых организованную преступную группу - тяжелую статью со сроком до 15 лет.