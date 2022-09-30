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Баннер в память о польском солдате Эмиле Чечко установлен недалеко от ПП "Берестовица"
Новый баннер в память о польском солдате Эмиле Чечко установлен недалеко от пункта пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе.
Плакат с надписью "У меня совесть чиста, а у тебя?" и фотография смелого парня встречает людей на въезде в поселок Пограничный.
Все это инициатива небезразличных граждан. И немой укор бесчестию западных политиков. Изображение Эмиля встречает и приехавших в нашу страну поляков, которые своего соотечественника обвинили в измене только за то, что он пытался рассказать миру всю правду об убийстве польскими карателями беженцев с Ближнего Востока.
Хотя простые жители Польши считают Эмиля Чечко настоящим героем. "Это человек, который не побоялся поехать в соседнюю страну и показать, что же на самом деле происходило на границе", пишут в соцсетях.
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