Баннер в память об Эмиле Чечко установлен на въезде в Польшу со стороны Беларуси

Интересно, когда свою причастность публично признают представители официальной Варшавы. И я сейчас даже немного о другом. О событиях на белорусско-польской границе. Помните? Беженцы. Женщины и дети. Ядовитый душ от Войска Польского. Ночные стробоскопы. Громкоговорители. А еще чудовищные расправы над беженцами на польской территории. Мы лишь догадывались, пока нам не рассказали всю страшную правду из первых уст.



Баннер в память о польском солдате Эмиле Чечко установлен на въезде в Польшу со стороны Беларуси: плакат с надписью "У меня есть совесть, а у вас?" и фотография смелого польского парня. Все это инициатива небезразличных людей, в частности, волонтера из Польши. Изображение Эмиля провожает приехавших в Беларусь поляков, которые возвращаются в страну, обвинившую польского военнослужащего в измене только за то, что он пытался рассказать миру всю правду об убийстве польскими карателями беженцев с Ближнего Востока. Инициативу установки баннера уже оценили простые поляки.