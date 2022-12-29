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Баранец: У Беларуси есть огромное количество специалистов, которые на ощупь определят, откуда ракета
В проекте "В теме" российский военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец высказался о возможных обвинениях в адрес Беларуси по поводу падения ракеты С-300 на территории страны. Об этомпишет БелТА
"Я думаю, что через час - полтора нам могут заявить, что это белорусская ПВО неудачно стрельнула: там же учения проводятся, и вот так получилось, что Беларусь неудачно запустила ракету С-300 и она шлепнулась в районе Ивановском, и перестаньте обвинять. Но там есть другие дела", - сказал Виктор Баранец.
Эксперт добавил: "Дело в том, что белорусы уже увидели отметки на этой ракете и там есть аббревиатуры, которых нет на белорусских ракетах, тоже относящихся к С-300, даже комплексы там отличаются. У Беларуси есть огромное количество специалистов, которые на ощупь скажут, откуда эта ракета и какая ее марка".
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