Баранец: У Беларуси есть огромное количество специалистов, которые на ощупь определят, откуда ракета

В проекте "В теме" российский военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец высказался о возможных обвинениях в адрес Беларуси по поводу падения ракеты С-300 на территории страны. Об этомпишет БелТА

"Я думаю, что через час - полтора нам могут заявить, что это белорусская ПВО неудачно стрельнула: там же учения проводятся, и вот так получилось, что Беларусь неудачно запустила ракету С-300 и она шлепнулась в районе Ивановском, и перестаньте обвинять. Но там есть другие дела", - сказал Виктор Баранец.