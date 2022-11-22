Баранец: Зеленский и его команда сели в ту же грязную лужу, которую они сами и вырыли

Происшествие с ракетой, выпущенной украинскими военными по территории Польши, - это намеренная провокация Киева, целью которой было втягивание сил НАТО в конфликт. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал военный эксперт из России Виктор Баранец.

"Расценил бы этот инцидент как грубую и невежественную провокацию, смысл которой тоже совершенно очевиден. Она была направлена на то, чтобы втянуть НАТО в войну против России на территории Украины.

Это был сговор украинских военных и руководства Украины, которые долго мозговали и думали, что бы такого придумать, как замаскировать эту провокацию, чтобы она была похожа на правду, но они просчитались. И вы видите, как себя повел Запад.

Само НАТО перепугалось этой украинской провокации. Они же стали там хвататься за устав НАТО, за эти статьи, которые гласят, что нападение на одного члена НАТО - это нападение на всех. Они боялись сами того, что сотворил Зеленский.