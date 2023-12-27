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Баран о том, что будет в календаре BelExpo в 2024-м
Что будет в календаре BelExpo в календаре 2024 года, рассказал директор Национального выставочного центра Сергей Баран.
Девять собственных проектов крупных международных выставок по различным отраслям экономики запланированы на 2024-й у BelExpo, сказал директор. "Это международная выставка архитектуры и строительства BUDEXPO, международная выставка туристических услуг "Отдых", выставка индустрии безопасности "Национальная безопасность. Беларусь-2024", Лесдревтех, Продэкспо и другие мероприятия, - перечислил он. - Также BelExpo в следующем году планирует развивать новые направления деятельности, в том числе туристическое направление. Основная наша цель - это создание полезных, актуальных, эффективных для развития отраслей экономики мероприятий. А в глобальном смысле - это продвижение Республики Беларусь как ключевой, событийной точки на карте мира, привлечение международных деловых мероприятий на территорию Беларуси".
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