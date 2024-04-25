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Баранов: В Концепции нацбезопасности Беларуси впервые введено комплексное понятие биологической безопасности

Обновленная Концепция национальной безопасности включает в себя и новый вид угрозы - биологической. Сегодня эта тема все чаще звучит в общественном дискурсе. Соответствующая инфраструктура уже есть у границ Беларуси. Заместитель госсекретаря США даже публично признала наличие американских объектов биоисследований в Украине. В Беларуси готовы к этому вызову.

Впервые в данной концепции было введено комплексное понятие биологической безопасности как состояние защищенности населения, животных, растений и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов. Закреплена система оценочных показателей состояния национальной безопасности Республики Беларусь в биологической сфере. Кроме того, в 2023 году при Совете Министров был создан и Совет по биологической безопасности с участием ключевых заинтересованных ведомств. Все эти меры в комплексе способствовали повышению эффективности деятельности национальных координационных структур в данной сфере. Уверен, что совместные усилия позволят повысить защищенность нашей страны от воздействия как известных, так и новых опасных биологических факторов. Важно отметить, что все новые положения концепции имеют четкое научное обоснование. Все вопросы были нами апробированы и сейчас дают конкретные практические результаты. Например, это касается противодействия распространению чужеродных для нашей страны инвазивных видов растений, животных и микроорганизмов.
Олег Баранов, член-корреспондент НАН Беларуси

Миролюбие белорусов не пацифизм! Слова Александра Лукашенко в полной мере описывают белорусский подход к обеспечению безопасности общества и государства. Официальный Минск открыт к диалогу и формированию новой, справедливой архитектуры безопасности.

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