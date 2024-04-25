Баранов: В Концепции нацбезопасности Беларуси впервые введено комплексное понятие биологической безопасности

Впервые в данной концепции было введено комплексное понятие биологической безопасности как состояние защищенности населения, животных, растений и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов. Закреплена система оценочных показателей состояния национальной безопасности Республики Беларусь в биологической сфере. Кроме того, в 2023 году при Совете Министров был создан и Совет по биологической безопасности с участием ключевых заинтересованных ведомств. Все эти меры в комплексе способствовали повышению эффективности деятельности национальных координационных структур в данной сфере. Уверен, что совместные усилия позволят повысить защищенность нашей страны от воздействия как известных, так и новых опасных биологических факторов. Важно отметить, что все новые положения концепции имеют четкое научное обоснование. Все вопросы были нами апробированы и сейчас дают конкретные практические результаты. Например, это касается противодействия распространению чужеродных для нашей страны инвазивных видов растений, животных и микроорганизмов.

Олег Баранов, член-корреспондент НАН Беларуси