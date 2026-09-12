Барановский: Учитель не теряет авторитет, если умеет слышать неудобные вопросы

В День города Минска в эфире "Первого информационного" поговорили о педагогах, которые воспитывают подрастающее поколение, зажигают глаза у детей и помогают им стать патриотами и достойными гражданами Беларуси.

Молодой учитель химии СШ № 53, победитель городского этапа конкурса профмастерства Павел Барановский рассказал, как говорить с детьми на одном языке и при этом держать систему на уроке.

Есть ли у современного ребенка авторитет учителя или отношения уже уходят в формат "учитель-друг", спросили у педагога.

"Раньше в образовании учитель был авторитетом, и учитель выстраивал дистанцию. Учитель всегда прав, потому что он учитель. Современные дети выросли в другой информационной среде, и они умеют гуглить, они умеют задавать неудобные вопросы, они сомневаются. И когда учитель держит эту дистанцию, то и пропадает доверие. Поэтому я бы сказал, что грань действительно стирается, но не исчезает совсем", - отметил Павел Барановский.

По его словам, со своими учениками он находит общий язык. "У нас общие темы, общие мемы, мы можем поговорить по душам, и это здорово. Во внеучебной деятельности я старший товарищ, который готов прийти на помощь, поговорить, выслушать, помочь. А во время урока я учитель, у меня есть 45 минут, чтобы поставить цель, задачи, и мы идем к решению задач урока. Ведь если не будет системы, то будет хаос на уроке, и в принципе от этого в первую очередь страдают сами дети", - сказал педагог.

Отдельно он остановился на домашнем задании, которое часто ложится грузом на плечи взрослых. Известно, что в ряде европейских стран домашнее задание почти не задают, и возник вопрос: может, не стоит задавать и нам.

"Домашняя работа - это не прихоть, это фундамент образования. Ведь домашняя работа приучает ребенка к системности, она дает возможность закрепить материал", - подчеркнул Павел Барановский. По его словам, именно системность делает белорусское образование одним из лучших.

Система на уроке - каркас, творчество - краски

"Настоящий, хороший, качественный урок, где система - это каркас, скелет урока. Это цель, задачи, этапы урока, это закрепление материала, обратная связь. Без этого не может быть результата. То есть система равно результат. Творчество - это краски этого скелета, где учитель может пошутить уместно на уроке, где он может рассказать свою жизненную историю, которая поможет усвоить тяжелую тему. Учитель, мне кажется, актер", - пояснил он.

На вопрос, кто играет главную роль - дети или учитель, ответил: "Я всегда ставил бы учеников. Конечно же, это ученики. Я лишь направляю. Я режиссер, можно так сказать".

Именно благодаря таким увлеченным и преданным своему делу и своему городу людям общество, город и страна развиваются. В день рождения столицы хотелось бы пожелать минчанам и всем белорусам придерживаться пути, который мы сами выбрали, - пути развития, созидания и единства.