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Барашек Баарак - новая звезда TikTok
Новая звезда TikTok - барашек Баарак. Видео кардинальной смены его имиджа собрало более 18,5 миллиона просмотров. Спасатели нашли самца мериноса бродящим в лесу. По сообщениям приюта Австралии, он провел в бегах более 5 лет. Волонтеры, чтобы спасти жизнь барану, сразу же состригли заросшую шубу - а это 35 килограммов шерсти. Мериносы ее не сбрасывают, поэтому стричь их должны не реже раза в год. Сейчас преображенный барашек находится в приюте с остальными спасенными овцами и наслаждается свежими лакомствами под игру на арфе.
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