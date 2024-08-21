Барьеры против оспы обезьян в Беларуси сформированы

Система здравоохранения готова к работе в таких условиях, имеет весь необходимый набор лекарственных и диагностических препаратов для постановки диагноза. В этом направлении у нас работает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, лаборатории областных центров гигиены и эпидемиологии. Поэтому проблем в данном направлении мы не видим. Что касается даже оспы обезьян, диагностирующие препараты есть, диагноз может быть поставлен, и это не должно вызывать беспокойство у нашего населения.

Светлана Нечай, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси

