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Барьеры против оспы обезьян в Беларуси сформированы
Беларусь противостоит оспе обезьян! Для этого сегодня в нашей стране имеются все необходимые барьеры. В республике сформирована и четко работает межведомственная система по санитарной охране территорий, которая начинает действовать уже с пункта пропуска через государственную границу. Прибывшие в нашу республику граждане из неблагополучных по определенным заболеваниям стран в обязательном порядке проходят санитарно-карантинный контроль. При возникновении подозрений на завоз заболеваний с приставкой "международное" - автоматически включается защитная система.
Система здравоохранения готова к работе в таких условиях, имеет весь необходимый набор лекарственных и диагностических препаратов для постановки диагноза. В этом направлении у нас работает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, лаборатории областных центров гигиены и эпидемиологии. Поэтому проблем в данном направлении мы не видим. Что касается даже оспы обезьян, диагностирующие препараты есть, диагноз может быть поставлен, и это не должно вызывать беспокойство у нашего населения.
Минздрав обращает внимание: необходимости в широкомасштабной вакцинации от оспы нет. Вся же актуальная информация по особо опасным заболеваниям и имеющим международное значение имеется в туристических агентствах, а также на сайтах учреждений здравоохранений республики.
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