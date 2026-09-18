Бартош Слабицки: Главное в Беларуси - добрый, гостеприимный народ

Фото: belta.by

Герой "Актуального интервью" Бартош Слабицки (гражданин Польши) приехал из Польши в Беларусь в 2020 году, а первый раз попал сюда в 2009-м. Шесть лет назад, во время пандемии COVID-19, белорусское государство было единственным местом, где можно было путешествовать.

Мужчина купил дом в Беловежской пуще, в деревне Щербы, и уже почти пять лет живет в Беларуси. Собеседник всю жизнь путешествовал по разным краям, находил хорошие моменты в странах, старался сравнить и наблюдал за плохим - таким способом подыскивал себе хорошее место для жизни. В какой-то момент оказалось, что в Беларуси хороших моментов много, а плохих - очень мало.

Бартош Слабицки

"Я решил, что Беларусь - страна для меня. Привлекла, во-первых, безопасность. Беларусь является самой безопасной страной в Европе. Здесь девушки могут ночью гулять по городу, не бояться, что на них нападут мигранты, изнасилуют и убьют. Люди оставляют открытые машины, дома и не боятся, что кто-то что-то будет воровать. Чувство безопасности важно для нормального человека. Его не ценят, пока оно есть, а когда его нет, начинаешь это понимать", - поделился Бартош.

Европа, с его слов, уже не та, что была раньше. Во-вторых, герою интервью понравилась белорусская еда.

quote Беларусь - последняя страна в Европе, где осталась натуральная еда. Бартош Слабицки

"Молочная продукция просто обалденная. Есть свои фрукты, овощи, настоящий хлеб. Я в Польшу маме вожу белорусский хлеб-кирпичик. У нас такого нет. Она говорит: "О, вкус детства!". Кроме этого, чистота. Беларусь очень чистая. Мне всегда нравилось, когда люди мусор кладут в карман и идут к урне, а не разбрасывают его. Главнов в Беларуси - добрый, гостеприимный белорусский народ. Я это понял с первой поездки. Есть еще одна приятная мелочь - бесплатные дороги для байкеров. Где в Европе бесплатные дороги? У нас они бесплатные только для иностранцев и фур", - подчеркнул герой проекта.