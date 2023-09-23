На сегодня заготовлено более 20 центнеров кормовых единиц на условную голову. Некоторые предприятия ставят задачу заготовить в пределах 30 центнеров кормовых единиц, ну а высокопродуктивные - от 36 до 40 центнеров кормовых единиц. Для того чтобы обеспечить запас кормов до новых кормов, а это примерно к такому же времени, и даже создать прочную кормовую базу с учетом следующего года в случае недобора или сложившихся неблагоприятных погодных условий.

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси